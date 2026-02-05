A Valdengo si corre il 16° Winter Brich Trail

Domenica 8 febbraio a Valdengo si corre per il "WINTER BRICH TRAIL" organizzato dalla ASD WINTER BRICH VALDENGO. Ritrovo e partenza saranno presso il Centro Sportivo Comunale in Via Libertà,30.

L'evento sportivo contempla:

- una gara competitiva di circa 42 km per 1900 m. di dislivello positivo e negativo, qualificante 50k UTMB World, punteggio ITRA 2

- una gara competitiva di circa 23 km per 1000 m. di dislivello positivo e negativo, 20k UTMB World, punteggio ITRA 1

- una seconda gara competitiva di circa 13 km. per 450 m. di dislivello positivo e negativo

- un itinerario di circa 9 km. per 250 m. di dislivello da percorrere a passo libero (passeggiata ludicomotoria) o con tecnica Nordic walking.

Potranno iscriversi alle gare competitive tutti gli atleti maggiori di 18 anni per la distanza di 13 km e tutti i maggiori di 20 anni per la 23 e 42 km in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (atletica leggera) con scadenza non antecedente il 08 febbraio 2026, i quali dovranno inoltre: essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara; essere perfettamente allenati per affrontarla; aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale in ambiente collinare boschivo per potere gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, pioggia, freddo, neve); saper gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, i problemi digestivi, i dolori muscolari o delle articolazioni, le piccole ferite ecc. essere coscienti che il ruolo dell'Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestire questi problemi.

QUOTE D' ISCRIZIONE PER LE GARE COMPETITIVE

- Gara competitiva di 42 Km: • Dal 12/10/2025 al 31/12/2025: € 40,00 • Dal 01/01/2026 al 01/02/2026: € 45.00

- Gara competitiva di 23 Km: • Dal 12/10/2025 al 31/12/2025: € 20,00 • Dal 01/01/2026 al 01/02/2026:€ 25,00

- Gara competitiva di 13 Km : • Dal 12/10/2025 al 31/12/2025 : € 14,00 • Dal 01/01/2025 al 01/02/2026: € 18,00 ISCRIZIONE: direttamente on-line sul sito: www.winterbrichtrail.it e tramite il servizio online WEDOSPORT. L' iscrizione va effettuata entro le ore 23:59 del giorno 01 febbraio 2026. Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.

E' stato definito il tetto massimo di atleti per le tre gare competitive: 42 KM:250 iscritti 23 KM: 300 iscritti 13 KM: 250 iscritti

QUOTE DI ISCRIZIONE PER L'ITINERARIO DI 9 km NON COMPETITIVO La passeggiata ludico-motoria ed il Nordic walking si svolgeranno lungo questo percorso ed il costo di iscrizione sarà di 9,00€ iscrivendosi online (Wedosport) e di 10,00€ iscrivendosi il weekend della gara in zona partenza. Modalità d' iscrizione per l' itinerario di 9 km NON COMPETITIVO: o Dal 12/10/2025 al 01/02/2026 direttamente on-line sul sito: www.winterbrichtrail.it ( tramite il servizio online WEDOSPORT) Valdengo. Sotto i sedici anni di età la partecipazione sarà gratuita. Non è previsto nessun rimborso in caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, anche collegate alla situazione sanitaria in tema di Covid-19, in caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici o per qualsiasi altra ragione indipendente dall' organizzazione. Questo percorso è aperto anche agli eventuali amici a quattro zampe che saranno i benvenuti!

Ogni pettorale sarà consegnato individualmente ad ogni concorrente su presentazione tassativa di: • CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER L'AGONISMO • DOCUMENTO D' IDENTITA' • DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' COMPILATA E FIRMATA (www.winterbrichtrail.it sezione REGOLAMENTO) IL RITIRO POTRA' AVVENIRE ANCHE SABATO 07 FEBBRAIO DALLE 14 ALLE 18 presso la e il giorno della gara (08 febbraio 2026) fino alle ore 9 e 30 direttamente sul posto in via Libertà, 36 o Il 07 febbraio 2026 dalle 14 alle 18 Presso centro sportivo comunale di Valdengo via Libertà,30 centro sportivo comunale, via Libertà, 30 Valdengo.

ORARI DELLE PARTENZE: • Gara competitiva di 42 Km. : ore 8,00 • Gara competitiva di 23 Km. : ore 9,30 • Gara competitiva di 13 Km. : ore 10,00 • Itinerario a passo libero e N.W. : ore 10,15 DURATA Il tempo massimo per la 42 km è fissato in 8.15 h, arrivo entro le ore 16,15. Il tempo massimo per la 23 km è fissato in 4.15 h, arrivo entro le ore 13,45. CANCELLI ORARI 42 KM Sulla distanza da 42 Km oltre al tempo massimo di 8:15 ore verranno istituiti i seguenti cancelli orari: • Ristoro di Pettinengo: dopo ore 4:15 di gara • Ristoro di Zumaglia: dopo ore 06:15 di gara

MATERIALE OBBLIGATORIO: • Giacca in Goretex o simile * • Pantaloni a ¾ * • Telo termico • Fischietto • Bicchiere • Telefono cellulare con memorizzato il numero d' emergenza e la traccia .gpx Scaricabile dal sito www.winterbrichtrail.it IN CASO DI CLIMA AVVERSO E PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO VERRANNO RESI OBBLIGATORI I RAMPONCINI APPLICABILI SULLE SCARPE DA TRAIL. * materiale obbligatorio a discrezione del direttore di gara in base alle condizioni meteo( verrà comunicata l' obbligatorietà entro 30 minuti dalla partenza). MATERIALE CONSIGLIATO: • Scarpe idonee alla corsa trail, • Ramponcini applicabili • Guanti • Occhiali • Sufficiente acqua e cibo per raggiungere il primo punto di ristoro Prima della partenza e lungo il percorso l’organizzazione si riserverà il diritto di controllare e valutare l’attrezzatura richiesta ed eventualmente annullare la partecipazione alla gara