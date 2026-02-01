Il Carnevale arriva a Masserano, sfilata di maschere e fagiolata

Giornata di festa a Masserano per l'edizione 2026 del Carnevale. L'evento, realizzato dalla Pro Loco, assieme all'Associazione Genitori, avrà luogo domenica prossima, 8 febbraio, nel viale alberato del Palazzo dei Principi.
Oltre alla fagiolata tradizionale (a disposizione dalle 12.30), si terrà la sfilata di Carnevale con la Banda Pietro Generali di Masserano lungo le vie del paese con il Tremarel a partire dalle 14.30. Seguiranno giochi e divertimento, con la premiazione della maschera più bella. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Polivalente.