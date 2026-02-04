Prosegue a Biella il "Gran Tour delle Fiabe": in scena Storie dall'Oriente FOTO

Prosegue a Biella il “7° Gran Tour delle Fiabe”, l’iniziativa di Teatrando rivolta al pubblico dei più piccoli, che va in scena in via Ogliaro 5.

Dopo i primi appuntamenti dedicati alle Storie dal Sud del mondo, nei fine settimana di sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15 febbraio il percorso cambia direzione con “Storie dall’Oriente”. I racconti, scelti e diretti da Claudio Nicolai, conducono il pubblico dalla Persia al Giappone, passando per India e Vietnam, attraverso una tradizione narrativa ricca di atmosfere esotiche e simboliche. Le fiabe mettono in scena uomini e animali alle prese con situazioni da cui emerge un messaggio comune: con intelligenza e perseveranza è possibile opporsi alla prepotenza e all’arroganza.

Lo spettacolo, pensato per bambini a partire dai 4 anni, mantiene la formula del “Gran Tour”: ogni appuntamento inizia con una breve esplorazione degli spazi della compagnia, per poi proseguire nella sala teatrale riscaldata, dove prendono vita i racconti sceneggiati. Sono previsti due ingressi per ciascuna giornata, alle 15.00 e alle 16.15, per un percorso della durata complessiva di circa un’ora.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Fondazione CRB.