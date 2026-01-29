Oasi Zegna: il 7 e 8 febbraio a Bielmonte il 59° campionato ANA di Slalom, il programma FOTO

Un grande fine settimana all'insegna di un clima sportivo e festoso per gli Alpini in Oasi Zegna: sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 Biella e Bielmonte ospiteranno un appuntamento di grande rilievo per lo sci alpino e per il mondo dell’Associazione Nazionale Alpini con la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom.

La manifestazione, organizzata dalla A.N.A. - Sezione di Biella, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in una competizione che unisce sport, tradizione e spirito alpino. L'evento rappresenta un significativo momento di incontro tra diverse generazioni di alpini- sciatori, accomunati dai valori dell'Associazione e dal forte legame con l'ambiente montano.

Un fine settimana che porterà sulle piste di Bielmonte non solo agonismo e tecnica, ma anche un forte valore simbolico, legato all’identità dell’Associazione Nazionale Alpini e alla sua lunga storia sportiva.

Il programma

Sabato 7 febbraio – Biella e Bielmonte

La giornata inaugurale si svolgerà a Biella ed è dedicata ai momenti istituzionali e celebrativi. Sono in programma la cerimonia di inaugurazione e la sfilata ufficiale, che segneranno l’apertura formale del Campionato Nazionale.

Nella stessa giornata, a Bielmonte, si disputeranno anche le prove di sci, utili agli atleti per prendere confidenza con i tracciati e le condizioni delle piste.

Domenica 8 febbraio – Bielmonte

Il ritrovo a Bielmonte è programmato per le 7.30. Alle ore 8.00 sarà effettuata la ricognizione delle piste e la gara inizierà alle 9.00.

Dalle ore 11.30 Grande festa per il pranzo Alpino degli Atleti ed Accompagnatori al Palasport di Bielmonte mentre alle ore 14.30 tutti invitati alle premiazioni in fondo al piazzale piste.

Alle ore 16.00 momento da non perdere con lo spegnimento del Tripode ed Ammainabandiera.

Le manche si svolgeranno su due differenti tracciati, in base alle categorie:

- pista Piazzale

- pista Monte Cerchio

Lo slalom gigante metterà alla prova tecnica, velocità e precisione, lungo percorsi pensati per valorizzare le capacità degli atleti in gara.

a. I concorrenti, Soci N.A. effettivi Alpini, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

GRUPPO A - PISTA A: Alpini A 1 - da 1 8 a 44 anni; Alpini A2 - da 45 a 49 anni; Alpini A3 - da 50 a 54 anni; Alpini A4 - da 55 a 59 anni; Alpini A5 - da 60 a 64 anni;

GRUPPO A - PISTA B: Alpini AB - da 65 a 69 anni; Alpini A7 - da 70 a 7 4 anni; Alpini AB - da 75 anni e oltre;

b. I concorrenti, Aggregati N.A. sono suddivisi nelle seguenti categorie:

GRUPPO B - PISTA A: Aggregati B1 - da 18 a 44 anni; Aggregati B2 - da 45 a 49 anni; Aggregati B3 - da 50 a 54 anni; Aggregati B4 - da 55 a 59 anni; Aggregati B5 - da 60 a 64 anni; GRUPPO B

- PISTA B: Aggregati B6 - da 65 a 69 anni; Aggregati B7 - da 70 a 74 anni; Aggregati BB - da 75 anni e oltre.

Al termine delle competizioni sono previste le premiazioni aperte a tutto il pubblico che si terranno sul parterre di Bielmonte, alla presenza delle autorità e delle delegazioni A.N.A.

Saranno stilate le seguenti classifiche:

a. CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi ALPINI per le categorie A 1-A2-A3-A4-A5 per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale ANA Alpini

b. CLASSIFICA ASSOLUTA Soci ANA Aggregati. per le categorie B1/B2/B3/B4/B5 per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale Aggregati ANA

c. CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria, salvo accorpamenti;

d. CLASSIFICA GENERALE "Trofeo UGO MERLIN" per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini, sommando fino ai 16 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;

e. CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo Conte CALEPPIO" per Sezioni N.A., AGGREGATI,

sommando fino ai 6 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;

f. CLASSIFICA per i Reparti in Armi;

g. CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo SCARAMUZZA'' per Sezioni A.N.A., Soci effettivi Alpini, corrispondente alla classifica generale "Trofeo Ugo Merlin".

I Titoli ed i Trofei Nazionali saranno così assegnati:

a. Premiazione Olimpica "CAMPIONE NAZIONALE N.A. ALPINI" assoluta A 1-A2-A3-A4-A5

b. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci N.A. Alpini

c. Premiazione Olimpica "CAMPIONE NAZIONALE N.A. AGGREGATI" assoluta. B 1 /B2/B3/B4/B5

d. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria N.A. aggregati

e. Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica

f. Trofeo Ugo Merlin alla Sezione N.A. 1 A classificata, come da classifica generale per Sezioni

g. Trofeo alla Sezione N.A. 2A classificata, come da classifica generale per Sezioni

h. Trofeo alla Sezione N.A. 3A classificata, come da classifica generale per Sezioni

i. Trofeo alla Sezione N.A. Aggregati 1 A classificata, come da classifica generale per Sezioni

j. Trofeo alla sezione A.N.A. Aggregati 2A classificata come da classifica generale per <sezioni k. trofeo alla sezione a.n.a. aggregati classificata come da classifica generale per sezioni>

l. Trofeo al Reparto in Armi 1 A classificato

m. Premio alla Sezione che arriva da più lontano

n. Presente, significativo, a tutte le Sezioni

o. A fine premiazione verranno estratti 1O numeri di pettorali a cui sarà abbinato un pacco premio ogni numero estratto.

BIELMONTE, SCIARE SULLE PISTE DEI CAMPIONI

A 1500 metri di altitudine, Bielmonte, cuore di Oasi Zegna, propone due anime complementari tra loro: quella legata alle famiglie e pubblico amatoriale con due Scuole Sci (Bielmonte Oasi Zegna e Monte Marca Bielmonte) con oltre 50 maestri per adulti e bambini e quella agonistica con il team di professionisti dell’Oasi Zegna Ski Racing Center, l’innovativo centro sciistico sede ufficiale dal 2024 degli allenamenti delle squadre nazionali di FISI, Federazione Italiana Sport Invernali.

Dopo il successo delle scorse stagioni invernali che hanno visto la presenza di atleti di primario standing internazionale, squadre nazionali e sci club, Oasi Zegna Ski Racing Center continua a far crescere la propria offerta personalizzata e d’eccellenza, sia in ambito sportivo sia di ospitalità.

OSPITALITÀ AD ALTA QUOTA

Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant: un albergo di charme a due passi da Bielmonte dal calore tipico degli chalet di montagna. Realizzato in pietra e legni locali, dispone di confortevoli camere, di un'aera wellness con terrazzo panoramico, di una comoda area relax e si completa nell'offerta con il ristorante guidato dallo Chef Ernesto Tonetto che con la sua cucina coniuga la tradizione del territorio a contaminazioni internazionali. L'hotel Bucaneve è immerso nel silenzio e nella tranquillità della montagna a pochi metri dalle piste da sci di Bielmonte. Location ideale per vivere una vacanza all'insegna dell'attività fisica all'aperto.

