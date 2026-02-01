 / Valli Mosso e Sessera

A Coggiola è arrivato il Carnevale, si prepara la Fagiolata della Pro Loco

A Coggiola è arrivato il Carnevale, si prepara la Fagiolata della Pro Loco (foto di repertorio)

Anche in Valsessera si comincia a respirare un bel clima di festa. A Coggiola, in vista del Carnevale, è in programma la tradizionale fagiolata della Pro Loco, di scena domenica prossima, 8 febbraio. La distribuzione si terrà per le vie del paese e in piazza XXV Aprile a partire dalle 10.30. 

g. c.

