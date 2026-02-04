Rally & co organizza il pranzo sociale

Come ogni anno è in arrivo il pranzo sociale della scuderia Rally & co che si svolgerà l' 8 febbraio presso il ristorante lo scricciolo in Frazione Orbello a Villa del Bosco. Sarà l'occasione per tracciare un bilancio della stagione 2025 e per condividere i nuovi programmi 2026 nelle varie categorie che coprono un po' tutte le discipline automobilistiche dal go kart ai Rally alla specialità fuoristrada, dove nel 2025 molti piloti hanno brillato.

Il pranzo é aperto a tutti, piloti e simpatizzanti ed appassionati; per info e prenotazioni si può contattare Marco al 3481318979 o Claudio 3402936950