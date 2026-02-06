 / Biella

Biella | 06 febbraio 2026, 08:20

Biella, Cossila San Giovanni in festa per Sant'Agata

cossila festa

Biella, Cossila San Giovanni in festa per Sant'Agata

La comunità di Cossila San Giovanni si è data appuntamento per sabato 7 febbraio per la Festa di Sant'Agata, protettrice delle tessitrici. Alla Santa Messa solenne delle 17, animata dalla cantoria parrocchiale, seguirà la cena delle 19 a base di bagna cauda nei locali del salone parrocchiale.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore