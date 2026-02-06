Referendum sulla giustizia, a Biella un convegno pubblico di confronto

Federmanager Biella, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Biella, organizza un convegno pubblico di informazione e confronto dedicato al referendum sulla giustizia, in programma venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium di Città Studi.

L’iniziativa ha carattere tecnico e divulgativo ed è dichiaratamente apartitica, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento sulle ragioni referendarie del sì e del no, attraverso un confronto strutturato e informato.

Interverranno, per le due posizioni contrapposte, il professor avvocato Maurizio Riverditi, avvocato penalista e professore di Diritto penale presso l’Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, e l’avvocato Roberto Capra, avvocato penalista e presidente della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta. Il dibattito sarà moderato e condotto dall’avvocato Antonella Quarta, del Foro di Milano.

I saluti iniziali saranno affidati a Giorgio Righini, presidente di Federmanager Biella, e a Franco Enoch, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Biella.

L’incontro è aperto al pubblico, con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.