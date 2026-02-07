Su Nuraghe Calcio, allenamento sotto la pioggia: sport e virtù in campo a Biella

Le rose di Su Nuraghe Calcio Biella e Dispacity riunite prima del fischio d’inizio: l’immagine di uno sport che unisce identità e spirito di squadra.

Lunedì 2 febbraio, sul terreno del centro sportivo “San Biagio” di Biella, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, si è disputato il secondo allenamento congiunto tra Su Nuraghe Calcio Biella e la formazione “Dispacity”, guidata e allenata da Gioele Porchietto, militante in un altro girone del campionato provinciale Open promosso da R.C.B. (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal CONI sotto la presidenza di Pino Lopez.

Sotto una pioggia insistente e gelida, sospesa tra acqua e neve, le due squadre si sono affrontate in un test utile a consolidare intesa e preparazione. Al di là del risultato finale – che ha premiato la formazione con le insegne dei Quattro Mori cucite sulle nuove divise invernali – l’incontro ha confermato il valore di una pratica sportiva vissuta come occasione di crescita personale e comunitaria. Le nuove casacche, donate dal Circolo Culturale Sardo “Giuseppe Dessì” di Vercelli, presieduto da Cristina Leone, rappresentano infatti un segno concreto della collaborazione tra i circoli dei Sardi emigrati: una rete solidale e partecipata che continua a sostenersi reciprocamente, rafforzando legami che superano i confini geografici e sportivi.

Particolarmente significativi i momenti di fraternizzazione al termine dell’allenamento, con la distribuzione di tè caldo da parte dei ragazzi in panchina di Su Nuraghe, per l’occasione nel ruolo di vivandieri. Un gesto semplice ma emblematico dello spirito che anima la squadra capitanata da Luca Pizzo, affidata al dirigente responsabile Gaspare Carmona, affiancato dal tecnico Andrea Savoi, dal massaggiatore Filippo Gugliotta, dal responsabile organizzativo Gaetano Pitarresi e dal guardarobiere Alessandro Biasini.

Informato dell’ottimo esito sportivo e del comportamento esemplare tenuto dentro e fuori dal campo, il presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Battista Saiu, ha espresso apprezzamento per atleti e dirigenti. Accanto a lui, Giovanni Mocci – sardo di seconda generazione originario di Gonnosfanadiga e responsabile del progetto giovani – continua a rappresentare il senso di un’eredità culturale vissuta e trasmessa anche attraverso l’attività sportiva.

«La formazione sportiva – ha dichiarato il presidente Saiu – non è soltanto allenamento fisico, ma autentica palestra di virtù. Come insegnavano gli antichi con il concetto di “askesis”, la disciplina si costruisce con l’esercizio costante: sul campo si impara a rispettare le regole, a contenere l’ego, a collaborare per un obiettivo comune. È nello spirito di squadra che si forgiano carattere e responsabilità, valori che accompagnano la persona ben oltre il risultato sportivo».

Un richiamo al valore educativo dello sport che costituisce uno dei cardini dell’attività del Circolo, da sempre impegnato a promuovere l’attività motoria come strumento di integrazione, benessere e formazione etica. In questa prospettiva, il rispetto delle identità dei singoli rappresenta un principio fondamentale: ogni atleta è portatore di una storia personale e culturale che trova pieno riconoscimento solo quando si armonizza con i valori collettivi della comunità. Proprio nello sport di squadra, dove il talento individuale si mette al servizio del gruppo, si realizza quell’equilibrio tra autonomia e appartenenza che rafforza il senso di responsabilità reciproca e di partecipazione condivisa.

Su Nuraghe Calcio Biella, squadra in costante crescita non solo sul piano atletico ma anche umano, tornerà in campo al “San Biagio” lunedì 9 febbraio alle ore 21.00 per il terzo allenamento congiunto, nuovo appuntamento di preparazione prima della ripresa del girone di ritorno del campionato.