Vaglio, domenica 8 febbraio il Carnevale benefico

Si terrà domenica 8 febbraio 2026 il Carnevale Benefico di Vaglio, iniziativa organizzata da Amici di Vaglio in collaborazione con l’Associazione Vaglio Cultura e Sport.

Il programma della giornata prevede alle ore 11.30 la distribuzione della fagiolata presso il piazzale ex “El Borracho”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si svolgerà il Grande Carnevale dei bambini presso la casetta dell’area verde, con animazione, giochi e momenti di intrattenimento.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar.

