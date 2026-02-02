Vaglio, domenica 8 febbraio il Carnevale benefico

Si terrà domenica 8 febbraio 2026 il Carnevale Benefico di Vaglio, iniziativa organizzata da Amici di Vaglio in collaborazione con l’Associazione Vaglio Cultura e Sport.
Il programma della giornata prevede alle ore 11.30 la distribuzione della fagiolata presso il piazzale ex “El Borracho”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si svolgerà il Grande Carnevale dei bambini presso la casetta dell’area verde, con animazione, giochi e momenti di intrattenimento.
Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar.