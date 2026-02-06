Il Patio apre al Palazzone, nuova casa per il ristorante stellato nel cuore di Biella

Il rinomato ristorante stellato “Il Patio”, gestito dalla famiglia Vineis e da oltre quarant’anni punto di riferimento della cucina d’autore italiana, si prepara ad inaugurare un nuovo capitolo della propria storia trasferendosi da Pollone al centro di Biella. Nel mese di marzo, aprirà infatti presso il Palazzone, la sede cittadina di Banca Patrimoni Sella & C. – la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale – rafforzando così il legame con il territorio e contribuendo attivamente alla vita culturale della città.

L’apertura de “Il Patio” al Palazzone nasce dalla collaborazione tra la famiglia Vineis e Banca Patrimoni Sella & C., basata su una visione condivisa: valorizzare imprese e luoghi storici come motori di relazione, cultura e identità. La partnership mira a creare nuove forme di vitalità urbana, andando oltre la logica di semplice ospitalità.

Negli ultimi anni, infatti, il Palazzone ha progressivamente ampliato il suo ruolo, diventando un luogo di incontro tra imprese, cittadini e cultura. Grazie alla Direzione Artistica della banca, lo storico edificio è diventato anche sede di eventi aperti al pubblico, come mostre e appuntamenti culturali. Ora, con l’arrivo de “Il Patio”, aggiunge un nuovo tassello a questa trasformazione.

Il trasferimento da Pollone rappresenta una scelta consapevole e generativa, nata dalla volontà di far evolvere un progetto imprenditoriale stabile e duraturo, ampliandone le prospettive e rafforzandone il legame con il territorio e la comunità locale.

La proposta gastronomica de “Il Patio”, da sempre attenta alle filiere e focalizzata più sulle persone che sulla spettacolarizzazione del fine dining, resta uno dei cardini del progetto. La principale novità è rappresentata dal Bistrot: accanto al ristorante insignito di una stella Michelin dal 2003, è stato inaugurato anche un nuovo locale pensato per offrire una esperienza gastronomica alternativa con formule più flessibili, tempisti differenzi e la possibilità di accogliere un pubblico più ampio, pur mantenendo l’identità e gli standard qualitativi che hanno reso il progetto distintivo nel tempo.

L’obiettivo condiviso è creare uno spazio simile agli “Urban Center”: aree dinamiche e inclusive dove realtà imprenditoriali di settori diversi collaborano per generare valore sociale e culturale. In quest’ottica, il Palazzone aspira a diventare una moderna Agorà, sempre più aperta e integrata nella vita della cittadina.