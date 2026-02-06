Edilnol, Porte e Serramenti: ecco il nuovo volto dello showroom rinnovato FOTO e VIDEO

Testo: È stato completato il rinnovamento dello showroom Porte e Serramenti, presente nella sede di Edilnol, in via delle Fabbriche Nuove, a Vigliano Biellese: uno spazio completamente ripensato per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione e offrire un’esperienza di visita più chiara, funzionale e contemporanea.

La ristrutturazione ha interessato l’intero layout espositivo, oggi caratterizzato da un’impostazione più moderna, capace di valorizzare prodotti, materiali e soluzioni. L’obiettivo è duplice: facilitare l’orientamento dei clienti e rendere più efficace il lavoro di consulenza del team.

Un’offerta più chiara e strutturata: il nuovo showroom accoglie un’ampia gamma di soluzioni che comprende porte interne, porte blindate, serramenti, tende e accessori, con un’esposizione riorganizzata per tipologia e utilizzo. Tra i brand presenti figurano Bertolotto, Fossati, Kopen, Teknika, Navello, Sandrini, Scrigno e Connecticut.

Un passo coerente con il percorso di modernizzazione, come riporta Chiara Barbaglia di Edilnol: “Questo intervento nasce dalla volontà di aggiornare non solo l’estetica ma anche il modo in cui presentiamo e raccontiamo i nostri prodotti. Il nuovo showroom è più attuale, fruibile e coerente con il percorso di modernizzazione intrapreso dall’azienda”.

L’inaugurazione ufficiale dello spazio è prevista nella prima metà dell’anno. Il rinnovamento dello showroom Porte e Serramenti si inserisce all’interno di un’esposizione più ampia che comprende anche cucine, ceramiche, bagni e soluzioni per il riscaldamento, permettendo al cliente di valutare in un unico spazio tutte le principali scelte per la casa.