Viaggio negli ecomusei del Piemonte attraverso l’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO

Il viaggio attraverso gli scatti del fotografo biellese, il “Maestro”, Roberto Marchisotti, prosegue alla scoperta degli ecomusei del territorio, dalla Valle Cervo a Valdilana passando da Netro, alla Bessa. Un archivio importante, che racconta di storia, passione, antichi mestieri. Un tuffo nel passato che regala grandi emozioni agli appassionati ma non solo.

“Siamo nell’anno 2000 – racconta Marchisotti –. Una mattina mi svegliai e decisi di dedicare uno spazio agli ecomusei. Mi organizzai, contattai presidenti e operatori delle varie cellule museali”.

Prima tappa del fotografo in questa sua giornata, che sarà poi solo una di un viaggio che durò circa un anno attraverso l'intero Piemonte, è stata Rosazza, in Valle Cervo. La stessa mattina andò in Valdilana alla Fabbrica della Ruota, quindi a Mezzana Mortigliengo per riprendere gli alpeggi. Altri scatti immortalarono il Mulino Susta a Soprana, a Netro il mulino ad acqua. La prima tappa fu Rosazza, in Valle Cervo, quindi Sagliano, alla Casa Natale di Pietro Micca. Nella stessa giornata, Marchisotti visitò la Fabbrica della Ruota in Valdilana e gli alpeggi di Mezzana Mortigliengo.

A queste tappe aggiunse una visita speciale: “Volevo fotografare la frazione di Vermonio, alla Bessa, e contattai Giannino Rambaldelli, detto il ‘Pepita’, uno dei più famosi cercatori d’oro al mondo – racconta Marchisotti –. Organizzammo un servizio esclusivo: alcuni scatti vennero poi scelti dall’allora presidente della Provincia, Orazio Scanzio, per il calendario 2003”.

Tra tutti gli ecomusei visitati, quelli che lo hanno più affascinato sono stati quelli della Valle Cervo, di Mezzana Mortigliengo e di Valdilana. “È stata un’impresa lunga – conclude il fotografo – ma che mi ha regalato una grande soddisfazione, immortalando una storia che rischia di scomparire”.