 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 07 febbraio 2026, 06:50

Viaggio negli ecomusei del Piemonte attraverso l’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO

Prima tappa del fotografo in questa sua giornata, che sarà poi solo una di un viaggio che durò circa un anno attraverso l'intero Piemonte, è stata Rosazza, in Valle Cervo

Viaggio negli ecomusei del Piemonte attraverso l’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Viaggio negli ecomusei del Piemonte attraverso l’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Il viaggio attraverso gli scatti del fotografo biellese, il “Maestro”, Roberto Marchisotti, prosegue alla scoperta degli ecomusei del territorio, dalla Valle Cervo a Valdilana passando da Netro, alla Bessa. Un archivio importante, che racconta di storia, passione, antichi mestieri. Un tuffo nel passato che regala grandi emozioni agli appassionati ma non solo.

“Siamo nell’anno 2000 – racconta Marchisotti –. Una mattina mi svegliai e decisi di dedicare uno spazio agli ecomusei. Mi organizzai, contattai presidenti e operatori delle varie cellule museali”.

Prima tappa del fotografo in questa sua giornata, che sarà poi solo una di un viaggio che durò circa un anno attraverso l'intero Piemonte, è stata Rosazza, in Valle Cervo. La stessa mattina andò in Valdilana alla Fabbrica della Ruota, quindi a Mezzana Mortigliengo per riprendere gli alpeggi. Altri scatti immortalarono il Mulino Susta a Soprana, a Netro il mulino ad acqua. La prima tappa fu Rosazza, in Valle Cervo, quindi Sagliano, alla Casa Natale di Pietro Micca. Nella stessa giornata, Marchisotti visitò la Fabbrica della Ruota in Valdilana e gli alpeggi di Mezzana Mortigliengo.

A queste tappe aggiunse una visita speciale: “Volevo fotografare la frazione di Vermonio, alla Bessa, e contattai Giannino Rambaldelli, detto il ‘Pepita’, uno dei più famosi cercatori d’oro al mondo – racconta Marchisotti –. Organizzammo un servizio esclusivo: alcuni scatti vennero poi scelti dall’allora presidente della Provincia, Orazio Scanzio, per il calendario 2003”.

Tra tutti gli ecomusei visitati, quelli che lo hanno più affascinato sono stati quelli della Valle Cervo, di Mezzana Mortigliengo e di Valdilana. “È stata un’impresa lunga – conclude il fotografo – ma che mi ha regalato una grande soddisfazione, immortalando una storia che rischia di scomparire”.

Mezzana, sgusciatura delle noci, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Mezzana, sgusciatura delle noci, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

La macina delle mele, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

La macina delle mele, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Il Mulino Susta, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Il Mulino Susta, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Al rientro dalla spesa mensile, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Al rientro dalla spesa mensile, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Mezzana, macina al lavoro, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Mezzana, macina al lavoro, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rientro dal Torrente Cervo con la biancheria lavata, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rientro dal Torrente Cervo con la biancheria lavata, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Mezzana, operaia al telaio, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Mezzana, operaia al telaio, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Valdilana, cardatrice, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Valdilana, cardatrice, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Fabbrica della Ruota, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Fabbrica della Ruota, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rosazza, aula scolastica, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rosazza, aula scolastica, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rosazza, tornio in legno e banco lavoro falegname, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Rosazza, tornio in legno e banco lavoro falegname, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Casa Natale di Pietro Micca, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

Casa Natale di Pietro Micca, FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

FOTO Copyright Roberto Marchisotti

News collegate:
 Biella-Oropa, la cronoscalata dei prototipi: il reportage di Roberto Marchisotti FOTO - 31-01-26 06:50
 Da Biella Città Creativa Unesco alle nevicate storiche: le immagini imperdibili di Marchisotti nel 2025 FOTO - 03-01-26 06:50
 Biella e Oropa sotto la neve: le fotografie di Marchisotti di un paesaggio inedito FOTO - 20-12-25 06:50
 Le nevicate di un tempo negli scatti di Roberto Marchisotti: il Biellese sotto la neve FOTO - 13-12-25 06:50
 La Biella di "ieri" dietro all'obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO - 04-10-25 06:50
 Roberto Marchisotti: il fotografo delle celebrità, dei politici e dei grandi eventi, tra passione e scatti iconici FOTO - 25-03-25 06:50

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore