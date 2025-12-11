Tante cose da fare a Biella nel we del 12, 13 e 14 dicembre

Venerdì 12 dicembre
- Biella, Ast Quartet per un appuntamento irrinunciabile della 49ma stagione de “I Concerti dell'Accademia”.
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Trivero, Riccardo Carnovalini, il più famoso camminatore italiano, Dialogherà con Franco Grosso alle ore 21 presso la Biblioteca
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Piaro e Forgnengo, Presepi tra le vie
- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18
- Biella, eventi Natale
- Biella, Caffè e Cucina, dalle 18 alle 19.30 Aperiamici Bau
- Oropa, pista di pattinaggio
Sabato 13 dicembre
- Pettinengo, “Natale in amicizia”
- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, verrà inaugurata la mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco
- Masserano, concerto di Natale
- Oropa, pista di pattinaggio
- Cossato, sala eventi "G. Pizzaguerra", via Ranzoni, alle 16 Meet the writer - Chiara Colombini
- Biella, eventi Natale
- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, alle 15,30 LA TAVOLA DELLE STORIE Incontri di fine anno di Contemporanea
- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18
- Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero dalle 17 alle 19 Mangiafuoco, dalle 17 in piazza S. Marta e piazza V. Veneto Danze luminose
- Cossato, Teatro Comunale alle 20,45 L'ILLUSIONISTA
- Biella, portici Palazzo Oropa (ang. via Italia) dlale 8,30 Mercatino della solidarietà "La Magia del dono"
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Sordevolo, obiettivo Passione 2027
- Pralungo, cena “Sapori itineranti di Pralungo”
- San Giovanni d'Andorno, concerto di Natale
- Ponzone, Compagnia La Bohème con il musical MATTIA PASCAL.
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Mercatini Intrecci di Natale
- Bioglio, “Emozioni di Natale”
- Dorzano, concerto Santa Lucia
- Biella, città del market, Fondazione Pistoletto
- Candelo, Borgo di Babbo Natale
- Viverone, Natale Incantato
Domenica 14 dicembre
- Biella, Santa Lucia con i Think Biker partenza 9,50, ritrovo alle 9
- Viverone, Natale Incantato
- Pettinengo, ore 20.30, Villa Piazzo in Musica, stagione concertistica di Pacefuturo in collaborazione con Musica a Villa Durio, diretta da Massimo Giuseppe Bianchi, presenta l’ultimo appuntamento del 2025. Swing @Villa Piazzo l’appuntamento natalizio della stagione concertistica, un evento divenuto negli anni un segno distintivo della programmazione invernale della rassegna.
- Sordevolo, Concerto di Natale del Coro Genzianella Città di Biella
- Cossato, Teatro Comunale dalle 16 L'ILLUSIONISTA
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate
- Candelo, Borgo di Babbo Natale
- Biella, via Lamarmora (carreggiata nord) dalle 9 Mercatino di Natale in centro
- Biella, Teatro Don MInzoni, via Don MInzoni, 12 dalle 11 OFTAL BIELLA - FESTA DEGLI AUGURI E CONCERTO CON I "NOI CANTANDO"
- Pettinengo, Villa Piazzo. via G.B. Maggia 2 dalle 20,30 Swing @Villa Piazzo
- Soprana, Natale in borgata, dalle 10 mercatino, dalle 15 canti delle scuole, dalle 16 arriva Babbo Natale
- Biella, Panda 4XAnffas, via Italia angolo via Gustavo di Valdengo
- Bioglio, pranzo degli auguri
- Biella, città del market, Fondazione Pistoletto
- Postua, mercatini artigianato e Hobbisti dalle
- Castelletto Cervo, Natale in Monastero dalle 10
- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18, dalle 15 inaugurazione del Borgo di Babbo Natale con i canti nelle scuole, mercatino, laboratorio, arriva Babbo Natale
- Mongrando, arrivo dei babbi Natale in Moto ore 12 piazza XXV Aprile, il ricavato andrà alla Domus Laetitiae
- Dorzano in concerto, chiesa di san Lorenzo, ore 21
- Biella, eventi Natale
- Sordevolo, Mercatino degli Angeli
- Mercatini Intrecci di Natale
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Quaregna Cerreto, “Storie e racconti del nostro Biellese”
- Biella, corsa dei Babbi Natale
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Camandona, mercatini di Natale
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco
MOSTRE
- Cerrione, Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” mostra “Leonardo da Vinci: omaggio a Tomena” fino al 14 dicembre
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre
- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10
- Biella, Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve fino al 14 dicembre
- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.
- Sordevolo, mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita fino al prossimo 14 dicembre.