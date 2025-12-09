 / Animalerie

Animalerie | 09 dicembre 2025, 11:13

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile! FOTO

Fai la spesa al centro commerciale Gli Orsi di Biella e prova subito questo servizio unico!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Il centro commerciale Gli Orsi di Biella ha pensato a chi non vuole separarsi dal proprio cane nemmeno durante la spesa. Sono stati installati 30 carrelli speciali per cani, progettati per garantire comfort e sicurezza agli amici pelosi.

I carrelli sono disponibili in 3 postazioni:

  • Piano inferiore, ingresso Est
  • Piano inferiore, ingresso Ovest
  • Piano superiore, accanto al parcheggio coperto

Grazie a questo nuovo servizio, fare shopping è ancora più piacevole: porti con te il tuo compagno quadrupede senza rinunciare alla comodità. Basta prendere un carrello dedicato e godersi la spesa insieme al proprio amico a quattro zampe!

Fai la spesa al centro commerciale Gli Orsi di Biella e prova subito questo servizio unico!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Shopping con il tuo amico a 4 zampe? Ora è possibile!

Informazione Pubblicitaria

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore