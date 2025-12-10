Luci di Natale a Viverone: i ringraziamenti della vicesindaca Molinari FOTO e VIDEO

L’8 dicembre a Viverone si è svolta l’accensione dell’albero di Natale, un appuntamento molto atteso e caratterizzato da una folta partecipazione. La giornata è stata scandita da numerosi momenti dedicati alle festività, che hanno accompagnato il pubblico fino al tradizionale rito dell’illuminazione.

La vicesindaca Laura Molinari ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: "Ringrazio gli Alpini e tutti i volontari che hanno reso questo un appuntamento atteso da tutta la comunità."

"Rivolgo un pensiero - continua - a Gianni Gambullo, Alpino andato avanti, ricordando il suo impegno nella realizzazione dell'opera".

La serata si è conclusa è conclusa in un clima conviviale, con tè caldo, vin brulé, panettone e pandoro per tutti.