A Biella la festa dell' Associazione Insigniti degli Ordini della Repubblica

Domenica 7 dicembre, la Basilica di San Sebastiano  a Biella ha accolto gli insigniti dell’Ordine della Repubblica Italiana, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri che celebravano la loro Festa. Con il labaro della Sezione di Biella hanno assistito alla Santa Messa celebrata dal frate francescano giunto a Biella nei giorni scorsi da Bordighera, con la collaborazione del il Priore della Basilica padre Oscar. 

Dopo la benedizione finale e la lettura della preghiera da parte del presidente dei Carabinieri in congedo presenti per la loro festa, ha preso la parola a nome del Direttivo dell’Associazione A.I.O.R. e di tutti i Soci, il vice presidente Giuliano Lusiani che ha portato i saluti, ed ha voluto giustificare l’assenza della Presidente cav. Antonella Pisterzi, per la perdita nel giorno precedente del fratello Antonio residente in provincia di Frosinone, presentandole a nome di tutti i più vivi sentimenti di solidarietà ed amicizia estensibili ai famigliari. 

A tutti, sono stati presentati gli Auguri per un lieto Natale e per le festività di fine anno. 

La foto di gruppo con i celebranti all’interno della Basilica, ha concluso la solenne funzione. 

Il pranzo con la lotteria finale e ricchi premi, ha concluso la bella giornata di vita associativa che, come da tradizione, ha avuto grande successo.


 

Il vice presidente AIOR Giuliano Lusiani, s.zo.

