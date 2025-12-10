Basket, nuova sfida per il Teens Biella: arriva il Cus Torino

Giovedì sera, alle 20, al Palapajetta, a far visita ai padroni di casa del Teens Biella, arriva il Cus Torino, attuale capolista imbattuto della serie C. La classica partita di cartello dove gli arancioblù biellesi cercheranno di fermare la prima della classe.

Dopo la vittoriosa trasferta di Vado i ragazzi di Martinotti sono concentrati e hanno messo nel mirino la capolista, che ad oggi ha un ruolino di marcia davvero invidiabile: 12 vittorie in 12 incontri.

“Il morale anche in casa Teens Biella é alto così come la consapevolezza di essere sulla strada giusta – spiegano dal Teens - Il record dice che su 12 partite 9 sono state vinte: pertanto si proverà a fare una gara più attenta possibile per cercar di strappare i due punti che porterebbero ancora più benzina nel motore per proseguire là in alto in classifica”. Appuntamento quindi per la palla a due alle 20.