Storie biellesi a Quaregna Cerreto: musica e racconti al polivalente

Il Comune di Quaregna Cerreto promuove l’iniziativa “Storie e racconti del nostro Biellese”, che avrà come protagonista Anna Arietti, impegnata nella narrazione di episodi e memorie legate al territorio. L’appuntamento sarà accompagnato dalle esecuzioni musicali di Simone Lunardon.

L’incontro è in programma domenica 14 dicembre 2025, alle ore 16, nel Salone polivalente, situato accanto al campo sportivo, in via delle Nocchette 43 a Quaregna.

Al termine della presentazione seguirà un rinfresco.

Un momento dedicato alla cultura locale, aperto alla comunità.