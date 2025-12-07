A Ponzone va in scena il musical Mattia Pascal

Sabato 13 dicembre alle ore 21 andrà in scena la Compagnia La Bohème con il musical MATTIA PASCAL.
"Mattia Pascal, il musical della carovana" produzione teatrale che porta in scena il celebre romanzo di Luigi Pirandello in forma di musical, esplorando temi di identità e ricerca di sé con comicità e profondità.
Il musical è stato premiato come Miglior Musical amatoriale FITALIA 2025.
Un bell'esempio di performance teatrale dal vivo.
Un mix di filosofia pirandelliana e comicità, con un'ambientazione che ricorda un "dietro le quinte" teatrale.
Il musical racconta la storia di Mattia Pascal che, creduto morto, cerca di ricostruirsi una nuova vita, scoprendo l'impossibilità di sfuggire al proprio passato e alle convenzioni sociali, il tutto con un allestimento meta-teatrale che simula le prove di uno spettacolo.