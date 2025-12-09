"Natale in amicizia" a Pettinengo: intrattenimento, merenda e vin brulé

L'associazione Piccola Fata, con la partecipazione del Gruppo Alpini e dell’A.I.B., invita la comunità a “Natale in amicizia”, l’iniziativa che si terrà sabato 13 dicembre 2025 e che animerà il periodo delle festività con un ricco appuntamento artigianale e conviviale.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’Emporium di Natale, un percorso dedicato a decorazioni natalizie, ghirlande, ricami e tessuti, tutti realizzati a mano dai volontari dell’associazione. Accanto alle creazioni artigianali ci sarà anche il minuscolo mercatino del piccolo antiquariato, perfetto per chi ama collezionare oggetti particolari e curiosità d’altri tempi.

L’apertura è prevista dalle ore 10 alle 19: occasione ideale per i regali di Natale.

Alle 17 la serata verrà animata dalla musica dello zampognaro, che accompagnerà il canto dei bambini. Seguiranno una merenda, lo scambio di auguri e un momento conviviale per tutti i partecipanti, con panettone e vin brulè.

Una giornata semplice ma ricca di calore, pensata per celebrare insieme l’attesa del Natale.