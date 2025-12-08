Pranzo degli Auguri a Bioglio con gli Alpini

Bel momento di comunità per gli Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. Domenica 14 dicembre, alle 12.30, avrà luogo il tradizionale Pranzo degli Auguri presso la sede delle penne nere a Bioglio. Sarà a disposizione un ricco e variegato menù adatto a tutti i gusti.
In Breve
lunedì 08 dicembre
domenica 07 dicembre
sabato 06 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
A Palazzo Ferrero al Biella Jazz Club Gianni Cazzola
Un grandissimo ritorno a Palazzo Ferrero per martedì 9 dicembre alle ore 21,30; la leggenda vivente...