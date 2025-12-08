 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 08 dicembre 2025, 09:00

Pranzo degli Auguri a Bioglio con gli Alpini

pranzo alpini

Pranzo degli Auguri a Bioglio con gli Alpini (foto di repertorio)

Bel momento di comunità per gli Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. Domenica 14 dicembre, alle 12.30, avrà luogo il tradizionale Pranzo degli Auguri presso la sede delle penne nere a Bioglio. Sarà a disposizione un ricco e variegato menù adatto a tutti i gusti.

g. c.

