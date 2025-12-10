Carnovalini ospite a Valdilana per la rassegna "Gelindo per una sera"

Il 12 dicembre grande imperdibile appuntamento a Valdilana: Riccardo Carnovalini, il più famoso camminatore italiano, Dialogherà con Franco Grosso alle ore 21 presso la Biblioteca di Trivero (centro Zegna) ora sede del CAI. L'evento è inserito nella la rassegna "Gelindo per una sera" promossa dagli organizzatori del Presepe Gigante di Marchetto.

Carnovalini ha camminato il nostro Paese in lungo e in largo, tutte le coste e tutti gli Appennini, poi nel 1995 con il Camminaitalia, otto mesi a piedi sulle montagne per promuovere il Sentiero Italia, ora ripreso dal CAI. Con GeMiTo Genova, Milano, Torino) ha fatto un cammino alla ricerca di eccellenze sostenibili sui lati dell’ex triangolo industriale e con il Cammino di Marcella, da Sarzana al Col du Somport (Pirenei), ha camminato con Anna Rastello per tener fede a una promessa e per cambiare lo sguardo sulla disabilità. Ha fatto il “coast to coast” della Basilicata quando ancora nessuno – nemmeno lui - lo chiamava così. E con Rumiz l’Appia antica da Roma a Brindisi, cammino impossibile con 700 guard-rail da superare, compreso il rischio di un arresto per violazione quando ha cercato di passare dov’era l’antico tracciato romano, in mezzo agli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto.