Mercatino degli Angeli di Sordevolo, un successo che fa sistema sul territorio

Si è chiuso con grande entusiasmo il ponte dell’Immacolata del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, che ha trasformato il paese in un villaggio natalizio capace di attirare un afflusso straordinario di visitatori, anche da fuori provincia.

Complici le giornate di sole e le temperature insolitamente miti, il Paese della Passione, nel cuore della Valle Elvo, ha regalato un’atmosfera unica tra casette in legno, bancarelle artigiane, profumi della cucina tradizionale, il suono della cornamusa e la magia dell’incontro con Babbo Natale.

Un successo che ha premiato il grande lavoro dei volontari, dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e del suo presidente Stefano Rubin Pedrazzo, che ha voluto sottolineare il valore che va oltre i numeri: «Questo è un weekend che ci ha dato molta soddisfazione, non solo per l’aumento significativo dei visitatori e dei pullman arrivati a Sordevolo, ma soprattutto per il segnale positivo che arriva da tutto il territorio – ha dichiarato Pedrazzo –. Il grande riscontro sulla nostra proposta enogastronomica, con un vero boom di richieste di riso e polenta concia, dimostra quanto questi eventi siano capaci di creare accoglienza, economia e comunità. Ma la vera vittoria è stata di tutto il Biellese: sappiamo che anche gli altri eventi hanno registrato ottimi risultati, come il Borgo di Babbo Natale di Candelo con cui rafforzeremo e amplieremo la collaborazione. È proprio facendo rete tra realtà diverse che possiamo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo».

Lo sguardo è ora rivolto all’ultimo appuntamento natalizio in programma per domenica 14 dicembre che chiuderà ufficialmente il calendario delle iniziative natalizie 2025 con un gran finale in musica nella Chiesa parrocchiale dove si esibirà alle 17 il Coro Genzianella Città di Biella per il Concerto di Natale.