 / Valle Cervo

Valle Cervo | 08 dicembre 2025, 07:50

Aspettando il Natale arrivano i “Sapori itineranti di Pralungo”

natale pralungo

Aspettando il Natale arrivano i “Sapori itineranti di Pralungo”

Nuovi appuntamenti di Natale all'orizzonte per la comunità di Pralungo. Il clima di convivialità di questi giorni proseguirà sabato 13 dicembre con la cena “Sapori itineranti di Pralungo”, un percorso gastronomico dedicato alle attività locali. L’evento, organizzato con la collaborazione dei commercianti della piazza di Pralungo, offrirà ai partecipanti la possibilità di assaporare piatti tradizionali in un’atmosfera accogliente e festosa.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore