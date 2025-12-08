Aspettando il Natale arrivano i “Sapori itineranti di Pralungo”

Nuovi appuntamenti di Natale all'orizzonte per la comunità di Pralungo. Il clima di convivialità di questi giorni proseguirà sabato 13 dicembre con la cena “Sapori itineranti di Pralungo”, un percorso gastronomico dedicato alle attività locali. L’evento, organizzato con la collaborazione dei commercianti della piazza di Pralungo, offrirà ai partecipanti la possibilità di assaporare piatti tradizionali in un’atmosfera accogliente e festosa.
In Breve
lunedì 08 dicembre
domenica 07 dicembre
venerdì 05 dicembre
mercoledì 03 dicembre
martedì 02 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Un archivio in viaggio. I fratelli Ferraris: ultima mostra del 2025
L’Archivio di Stato di Biella dedica l’ultima mostra documentaria del 2025 ad un archivio molto...