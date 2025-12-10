A Masserano prende vita il Borgo di Babbo Natale: una giornata di magia per grandi e piccini

A Masserano l’Associazione Genitori Sempre Masserano, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune, organizza una giornata ricca di atmosfera natalizia grazie al Borgo di Babbo Natale, un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutta la comunità.

L'appuntamento è per domenica 14 dicembre. La festa prenderà il via alle ore 11:00 nella Piazza del Borgo Inferiore, dove sarà allestito un mercatino di prodotti locali, ideale per acquistare piccoli doni e specialità del territorio. Il momento clou della giornata sarà alle ore 15:00, con la cerimonia di inaugurazione del Borgo di Babbo Natale accompagnata dai canti delle Scuole di Masserano.

A partire dalle 15:15, i bambini potranno immergersi in un mondo incantato, incontrare gli elfi, Babbo Natale, e per rendere l’atmosfera ancora più piacevole, saranno offerti vin brulè per gli adulti e una dolce merenda per i bambini, trasformando il pomeriggio in un’occasione perfetta per vivere insieme la magia del Natale.