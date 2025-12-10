Compagnia Teatrando celebra i 30 anni della Provincia: appuntamento a Palazzo Gromo Losa

Lunedì a Biella è previsto il momento conclusivo di un lavoro sul 30° anniversario della nascita della Provincia che ha coinvolto Veronica Rocca e Paolo Zanone, attori e registi di Teatrando.

Dopo la serie di repliche proposte negli istituti scolastici del territorio, il progetto “La Provincia va a scuola” sarà presentato Lunedì 15 Dicembre alle 18.00 a Palazzo Gromo Losa al Piazzo, in un appuntamento conclusivo aperto al pubblico.

Promosso dalla Provincia di Biella, che sta celebrato il 30° anniversario della sua costituzione, in collaborazione con la Fondazione Crb, lo spettacolo racconta l’istituzione e le sue funzioni, attraverso la musica, il teatro e le emozioni.

Sul palco, infatti, i testi scritti da Danilo Craveia e interpretati da Veronica Rocca e Paolo Zanone di Teatrando, s’intrecciano con i brani musicali affidati a Gian Luigi Sabarino, Riccardo Ruggeri e Giulia Ellena della scuola Sonoria.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.