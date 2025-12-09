In viaggio con il cavallo, Equiturismo Slow nel Biellese: protagonisti gli studenti dell'IIS E. Bona

Lunedì 1° dicembre la classe 3ª I, indirizzo Turismo dell’IIS “E. Bona”, ha svolto la prima uscita del Progetto “In viaggio con il cavallo: Equiturismo Slow nel Biellese”. Dopo tre lezioni teoriche introduttive, tenute a scuola dalla loro professoressa - ed Istruttrice di Base FISE - Francesca Dalla Pozza, gli studenti hanno finalmente vissuto l’esperienza sul campo presso il centro “San Giorgio ASD” di Cerrione.

Immersi nella suggestiva atmosfera della sala dell’agriturismo, illuminata e riscaldata dal grande camino acceso, gli studenti hanno potuto ascoltare la storia dell’attività, della scuderia e del turismo rurale locale direttamente dalla voce del proprietario, Giorgio Zanetta, istruttore di III livello FISE e tra i pionieri delle prime Ippovie del Biellese.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli elementi essenziali per costruire un’offerta di turismo rurale efficace: un’accoglienza curata, la valorizzazione del territorio dal punto di vista naturalistico e storico-culturale, la presentazione dei prodotti tipici attraverso un’offerta enogastronomica mirata e la proposta di passeggiate a cavallo adattate alle stagioni e al livello dei partecipanti.

L’equiturismo, infatti, rappresenta un grande potenziale per il Biellese ma richiede proposte ben organizzate, professionalità, attenzione alla sicurezza e rispetto del benessere animale. È emersa inoltre l’importanza di creare collaborazione tra tutte le realtà coinvolte nell’offerta turistica: maneggi, agriturismi, aziende agricole e vitivinicole, ecomusei ed enti locali. In questa prospettiva, dallo scorso anno le tre Guide Equestri dell’ASD San Giorgio hanno aderito a Slow Food Travel Montagne Biellesi. Grazie alla collaborazione con diverse aziende agricole del territorio sono nate quattro esperienze a cavallo che uniscono l’attività equestre alla scoperta della Serra Biellese e dei prodotti enogastronomici dei produttori della rete SFT.

Proseguendo il percorso formativo “In viaggio con il cavallo”, mercoledì 2 dicembre la classe 3I ha incotrato Nazarena Lanza ed Elisa Talpo di Slow Food Travel Montagne Biellesi, per conoscere l’origine dell’associazione, le sue finalità e i suoi obiettivi. Tra questi, si evidenzia proprio la volontà di coinvolgere i giovani biellesi nei futuri progetti di SFTMB, promuovendo il territorio, i suoi paesaggi e i suoi prodotti enogastronomici secondo i principi di: “Buono, Pulito e Giusto”. A completamento dell’esperienza, gli studenti hanno partecipato anche alla preparazione dei cavalli: dal grooming alla bardatura, per poi vivere l’emozione della loro prima volta in sella.

La classe III I Turismo ha infatti scelto un percorso di studi ad indirizzo sportivo, per questo insieme alla docente prof.ssa Silvia De Bianchi, e agli istruttori del maneggio, nei prossimi mesi affronterà il tema dell’equitazione anche attraverso lezioni pratiche, nell’ambito della disciplina di Scienze Motorie.