Dorzano celebra Santa Lucia con un concerto nella Chiesa di San Lorenzo

La comunità di Dorzano si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e della tradizione. Sabato 13 dicembre, in occasione della festività di Santa Lucia, la Chiesa di San Lorenzo ospiterà un concerto speciale con inizio alle ore 21.00.

L’iniziativa, intitolata “Dorzano in Concerto”, vedrà la partecipazione di due cori d’eccezione. A salire per primi sul palco sarà il Coro Concentus, diretto dal maestro Guglielmo Silva, a seguire si esibirà il Coro Monte Mucrone, guidato dal maestro Guido Bertone.

Tra melodie natalizie e brani della tradizione corale, il concerto offrirà un momento di raccoglimento e festa, ideale per entrare pienamente nello spirito del Natale. Al termine della serata verranno rivolti ai presenti gli auguri di Natale da parte dell’Amministrazione comunale e della Parrocchia, promotrici dell’evento.