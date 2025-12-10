Santa Lucia con i Think Biker: appuntamento al 14 dicembre

A sette anni dalla prima edizione torna Santa Lucia con i Think Biker, l’appuntamento che colora di abiti rossi bordati di bianco le piazze dei comuni coinvolti, accogliendo i biker biellesi in versione natalizia. Un evento che, di anno in anno, continua a crescere, richiamando motociclisti anche da fuori territorio.

La finalità benefica in favore della Domus Laetitiae rende ancora più significativo partecipare e sostenere, attraverso le offerte, le attività che i Think—gruppo motociclistico biellese supporter SRMC—proporranno nel pomeriggio all’interno della galleria del Centro Commerciale. La merenda per i bambini sarà gentilmente offerta da Ipercoop Biella.

A contribuire all’ampliamento della manifestazione è, anche quest’anno, la preziosa collaborazione del Vespa Club Biella, un’amicizia consolidata già presente nelle scorse edizioni e che in questa occasione ha fornito un supporto importante nella gestione dell’iniziativa.

Il ritrovo per i Babbi Natale in moto è fissato il 14 dicembre alle ore 9.00 nel piazzale de gli Orsi, con accesso dal lato ovest. Alle 9.50 è prevista la partenza del motogiro attraverso i comuni biellesi, seguita dalle attività in programma presso il Centro Commerciale.

Santa Lucia e i Think Biker vi aspettano numerosi: non mancate.