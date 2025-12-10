Bioglio ospita l’esposizione dei bozzetti di “Sensi d’Arte: Museo tattile multisensoriale a cielo aperto”

A Bioglio la Villa Santa Teresa fa da cornice all’esposizione dei bozzetti realizzati dagli alunni delle classi 3ªH e 4ªH, protagonisti del progetto “Sensi d’Arte: Museo tattile multisensoriale a cielo aperto”, un’iniziativa che unisce creatività, inclusione e sperimentazione artistica.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, una giuria eterogenea valuterà i bozzetti in mostra per selezionare quelli destinati a diventare le opere definitive dell’esposizione all’aperto. A esprimere il proprio voto saranno gli studenti della prima media di Valdengo, i loro insegnanti di Arte, la sindaca di Bioglio Lucia Acconci, il pittore Giò Pasta e Piermario Garbino della Pro Loco di Bioglio, promotore dell’idea che ha dato vita al progetto Sensi d’Arte.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro tra scuola, comunità e territorio, con l’obiettivo di valorizzare la creatività giovanile e rendere l’arte un’esperienza accessibile e multisensoriale per tutti.