Festa di Santa Lucia a Salussola tra mercatini, trenino e presepi FOTO

Festa di Santa Lucia a Salussola tra mercatini, trenino e presepi

Domenica 7 dicembre Salussola ha celebrato la tradizionale festa di Santa Lucia, animata da stand, mercatini, il trenino e il simpatico folletto per i più piccoli, fino all’attesissimo arrivo di Babbo Natale.

"Dopo lo spettacolo del folletto – racconta il sindaco Manuela Chioda – siamo andati tutti insieme a visitare i presepi esposti all’esterno delle case della frazione. Un bel momento di festa per aspettare il Natale".

Il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla Pro loco di Salussola, agli Amici di San Secondo e a tutte le associazioni che, in vari modi, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.