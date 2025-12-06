A Biella torna la Corsa dei Babbi Natale

Domenica 14 dicembre torna la Corsa dei Babbi Natale del Fondo Edo Tempia, la corsa solidale che lo scorso anno ha registrato oltre 310 iscritti. Anche questa edizione partirà alle 10.30 da via Malta, accanto alla sede dell’associazione e alla palazzina del laboratorio di genomica, destinatario dei proventi dell’evento.
L’iscrizione dà diritto al tradizionale cappellino rosso da Babbo Natale, da indossare lungo il percorso cittadino. Il tracciato è adatto a tutti, senza classifica finale, con un dolce omaggio per i più piccoli. Come misura precauzionale, il percorso non attraverserà via Italia, in previsione di possibili lavori.
La manifestazione rientra nel calendario delle corse solidali, che include anche la Corsa della Speranza. Da quest’anno è attivo il passaporto delle corse solidali, che assegna un riconoscimento a chi partecipa ad almeno dieci eventi.
Le iscrizioni si raccolgono il giorno stesso, a partire dalle 9.00, alla sede del Fondo Edo Tempia. I partecipanti che aderiscono al passaporto sono invitati a presentare la tessera per il timbro.