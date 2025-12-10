Teatrando al centro: Lions Biella Host celebra la creatività locale

Il 4 dicembre il Circolo Sociale Biellese ha ospitato una serata speciale, promossa da Lions Biella Host, con la partecipazione di Paolo Zanone, Veronica Rocca e Christian Ferrari, esponenti della storica compagnia A.R.S. Teatrando. L’evento — concepito come celebrazione del teatro amatoriale e dell’impegno culturale sul territorio — ha riscosso un notevole successo: una grande partecipazione, entusiasmo e un clima di calorosa condivisione hanno caratterizzato la serata, consacrandola come momento significativo di comunità e cultura.

La compagnia Teatrando, attiva dal 1988 e composta da circa cinquanta tra attori e tecnici provenienti da diversi ambiti professionali, rappresenta da oltre trent’anni una presenza vitale nel panorama culturale biellese. Pur non essendo formata da attori professionisti, Teatrando si distingue per un approccio serio e curato, con allestimenti originali e un linguaggio teatrale accessibile e coinvolgente.

Durante la serata, Paolo Zanone — fondatore e direttore artistico della compagnia — ha ripercorso il lungo cammino di Teatrando, illustrando come l’associazione abbia saputo nel tempo offrire spettacoli in sede e sul territorio, con la formula itinerante che da sempre la caratterizza.

L’ottima riuscita dell’evento testimonia quanto la collaborazione tra associazioni, enti del territorio e realtà culturali possa dar vita a momenti di grande valore, capaci di far emergere il potenziale creativo e aggregativo della comunità. Lions Biella Host, il Circolo Sociale Biellese, la compagnia Teatrando e tutti gli intervenuti meritano un sentito ringraziamento per aver contribuito a rendere questa serata memorabile.