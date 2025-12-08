Concerto di Natale a Masserano, un omaggio al maestro Pietro Generali

A Masserano andrà in scena un Concerto di Natale per omaggiare l'arte e il tempo del maestro Pietro Generali. A esibirsi alle 21 di sabato 13 dicembre, nella chiesa collegiata del paese, la Banda Musicale di Masserano e il Coro di Gattico-Veruno che hanno preso il nome proprio del noto compositore italiano. L'ingresso è gratuito.
In Breve
lunedì 08 dicembre
domenica 07 dicembre
sabato 06 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
AMA Biella e Fondazione Cerino Zegna unite con gli incontri del Caffè Alzheimer
Da momento di confronto per persone con demenza e caregiver, il Caffè Alzheimer si sdoppia e...