Concerto di Natale a Masserano, un omaggio al maestro Pietro Generali

A Masserano andrà in scena un Concerto di Natale per omaggiare l'arte e il tempo del maestro Pietro Generali. A esibirsi alle 21 di sabato 13 dicembre, nella chiesa collegiata del paese, la Banda Musicale di Masserano e il Coro di Gattico-Veruno che hanno preso il nome proprio del noto compositore italiano. L'ingresso è gratuito.