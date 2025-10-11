Tante cose da fare sabato 11 e domenica 12 ottobre

Sabato 11 ottobre

- Sordevolo, L' associazione culturale Orizzonti Creativi di Biella presenta la conferenza "Gesù, un infinito mistero per la Storia", che si terrà alle ore 18:00 presso la Biblioteca Civica

- Fai giornate d'Autunno

- Valdengo, Presso il padiglione polivalente Birra HB Oktoberfest, piatti tipici, DJ e musica dal vivo

- Sala Biellese, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, dalle 15 100 ANNI DI RESISTENZA: LA VITA DI LEA

- Salussola Monte, via Duca d’Aosta n. 7, dalle 15 Corso di Acquerello

- Biella, Ben Rivà an Riva, salite guidate al campanile, concerto alla sera ore 21 chiesa San Cassiano

- Biella, alle ore 10:00, in Piazza Unità d’Italia, di fronte alla sede della Provincia, si terrà la solenne cerimonia di inaugurazione del Cippo Commemorativo dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri.

- Netro, Utuberfest Netreis

- Rifugio Sella, Turno di Notte spettacolo Teatrando

- Pollone, fiaccolata Oropa Poggio Frassati sul sentiero Giovanni Paolo II

- Biella, 33° circuito città di Biella, 14 gare tre ore di spettacolo, grande atletica nel cuore della città

- Biella, Fatti ad Arte

- Campiglia, festa degli Arbo

- Biella, Concita de Gregorio ore 21

- Sordevolo, alla trappa "Impollinatori", dalle 10 progetto green school Biella

- Mongrando, residenza Piera e Ines Cappellaro, festa 10 anni dalla posa della prima pietra dalle 16

- Candelo, Fumetti al Ricetto

- Gaglianico, all’Auditorium si terrà una serata spettacolo all’insegna della musica e della solidarietà.

- Biella, Mercati internazionali

- Coggiola, Sagra della Paletta, dalle ore 21:00 in Piazza XXV Aprile: echothegroup2025 in concerto

- Cavaglià, al Golf Club Cavaglià The Challenge by Blu Vacanze

- Tollegno, pallavolo, campionato regionale serie D femminile 18,30

- Benna, Anniversario Gruppo Alpini di Benna, 60 anni

- Ponderano, Autunno a Teatro

- Campiglia Cervo "Come giocavamo noi" dalle 14,30

Domenica 12 ottobre

- Andorno, ingresso Don Mario Parmigiani, accoglienza ore 15, presente Vescovo

- Coggiola, Sagra della Paletta, mercatino di hobbisti e artigiani, esibizioni di sculture in legno, dalle 10 concerto itinerante della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola, apertura stand, sotto il tendone della Pro Loco cena

- Ronco Biellese, ore 10 saluto a Don Giuseppe

- Valdengo, Presso il padiglione polivalente Birra HB Oktoberfest, piatti tipici, DJ e musica dal vivo

- Bielmonte, dalle 9 Il Cammino di Ermenegildo - Il trekking autunnale 3° Giorno – Tappa 3: 18 km Dislivello: +330 m / -940 m

- Oropa, Visite guidate

- Benna, Anniversario Gruppo Alpini di Benna, 60 anni

- Cavaglià, al Golf Club Cavaglià, Louisiana Dental Medica

- Biella, i gruppi scout AGESCI biellesi (Biella 1, Biella 2 e Trivero 1) invitano tutti gli scout con le loro famiglie, ex scout ed amici, ma anche tutti gli interessati, alla proiezione di “Spes invicta-Sognatori sulle vie di speranza – The Movie”, che sarà presentato al Teatro Odeon alle 10

- Oropa, mercatino hobbisti, laboratori bambini, ore 11 visita guidata al Santuario e castagnata alle 14,30

- Sordevolo, fiera autunnale, Esposizione del bestiame, Sfilata e raduno di mezzi agricoli, Espositori artigianali, Angolo dei formaggi e del burro della Pezzata Rossa d’Oropa, Polenta concia e spezzatino con carne della Pezzata Rossa d’Oropa, Giochi sull’aia per i più piccoli, Musica con il gruppo Bunsun e intrattenimenti vari

- Biella, Ben Rivà an Riva, dalle 10 esibizione mezzi, 12,15 panissa e dalle 16 nutellata

- Netro, Utuberfest Netreis

- Biella, Jennifer Bruson, ha pubblicato un libro e lo presenterà alle ore 17 c/o pasticceria De Mori.

- Salussola, festa del Nuovo raccolto

- Biella, Mercati internazionali

- Oropa, attività al giardino botanico

- Fai giornate d'Autunno

- Gaglianico, alle ore 10 per il CA 1 ENCI – Patentino Cane Buon Cittadino: il test ufficiale di affidabilità ed equilibrio psichico per i nostri amici a quattro zampe. Possono partecipare tutte le razze di cani dai 15 mesi in su, con conduttori di età minima 12 anni. La manifestazione terminerà con la premiazione e consegna dei patentini conseguiti.

- Candelo, Candelo in Movimento ore 10 camminata e corsa non competitiva

- Biella, Corsa della Lana, ritrovo alle 9, partenza alle 10

- Strona, Note in natura

- Sant'Eurosia Sagra della Castagna 10,30 mercatino hobbisti, ore 14 inizio caldarroste

- Occhieppo Superiore, Trail del Cep ed Dzora

- Netro, torneo Beer Pong, ore 16

- Borriana, festa San Sulpizio

- Biella, Domenica di carta

- Coggiola, Festa della Paletta

- Coggiola, Santuario del Cavallero, Schiscetta dell'eremita

- Cossato, "Insieme per stare bene", ore 9,30 camminata per la città, ore 11,30 aperitivo per intrattenimento

- Valdengo, Gara Tessile e Moda da Valdengo al Santuario di Oropa

- Biella, Fatti ad Arte

- Candelo, Fumetti al Ricetto

MOSTRA

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00. ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.

- Coggiola, durante la Sagra della Paletta, Maura Vanzetti espone le sue opere presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di Coggiola. Ingresso gratuito Sabato dalle 17:00 alle 21:00, Domenica dalle 10:00 alle 17:00

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella, Biella, Spazio Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Massimo Premoli - Biella ir-reale / Bruno Beccaro - In punta di piedi fino al 12/10

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero corso del Piazzo 25, Palazzo La Marmora corso del Piazzo 19, Fatti ad Arte IX edizione | Le Dimore Storiche ospitano i grandi Maestri Artigiani

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese