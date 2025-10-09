A Benna il 60° anniversario del Gruppo degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Benna nel fine settimana celebra un traguardo speciale, quello dei 60 anni di Fondazione e di vita associativa, sessant'anni di amicizia, impegno, solidarietà e fedeltà ai valori tipici di chi indossa il cappello alpino.

I festeggiamenti per il 60° anniversario del Gruppo si terranno nel week-end dell'11-12 ottobre.

Il programma è molto ricco: il primo appuntamento sarà sabato 11 alle 20.45 nella Chiesa di San Giovanni, dove è in calendario un Concerto del Coro Sezionale “Cento Voci per Cento Anni” e ci sarà anche l'esibizione del Coro Parrocchiale di Benna.

Domenica i festeggiamenti entreranno nel clou: alle ore 9.30 ci sarà l' Ammassamento presso la sede del Gruppo Alpini, in viale delle Viare Lunghe, 5. Seguirà l'Alzabandiera, quindi dalle 10.00 partirà la sfilata delle penne nere accompagnate dalla Fanfara Alpina di Pralungo

Alle ore 10.15 Deposizione omaggio floreale al Monumento dei Caduti, alle 10.30 ci sarà la Santa Messa Chiesa di San Pietro, alle 11.15 lo Sfilamento per le vie di Benna accompagnati dalla Fanfara Alpina di Pralungo sino al Cippo degli Alpini presso i Giardini Alpini d’Italia.

Seguiranno le orazioni ufficiali, quindi il proseguimento dello sfilamento sino alla Sede del Gruppo, l' Aperitivo e il pranzo del 60° Anniversario.