 / Valle Cervo

Valle Cervo | 06 ottobre 2025, 07:50

Conto alla rovescia a Campiglia Cervo per la Festa degli Arbo

festa arbo

Conto alla rovescia a Campiglia Cervo per la Festa degli Arbo

Conto alla rovescia a Campiglia Cervo per la Festa degli Arbo, realizzata dalla Pro Loco di Riabella. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre, a partire dalle 15 nell'area verde degli Arbo. In tale occasione, sarà disponibile una merenda aperta alle famiglie, con miasce, castagne e vin brule.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore