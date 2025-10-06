Conto alla rovescia a Campiglia Cervo per la Festa degli Arbo, realizzata dalla Pro Loco di Riabella. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre, a partire dalle 15 nell'area verde degli Arbo. In tale occasione, sarà disponibile una merenda aperta alle famiglie, con miasce, castagne e vin brule.