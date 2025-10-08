Corsa della Lana a Biella, alla prima edizione

Biella si prepara alla prima edizione della “Corsa della Lana”, in programma nel fine settimana. L’appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre, una data da segnare sul calendario per chi ama lo sport, la solidarietà e le tradizioni del territorio.

Il ritrovo è previsto alle 9 presso la Fons Vitae, da cui la corsa partirà alle 10. L’evento rientra nel circuito delle gare solidali: l’intero ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Ti Aiuto IO, a sostegno delle sue attività benefiche.

A organizzare la manifestazione è l’MPS, in collaborazione con i TAPA RUN Biella e con il supporto di diverse aziende locali. Il percorso, interamente cittadino, si snoderà per le vie di Biella su una distanza di 2 chilometri e mezzo, che i più allenati potranno raddoppiare fino a 5 chilometri.

Ogni partecipante riceverà una borsa in lana Merinos e persino il cordino del numero di gara sarà in lana, per richiamare il tema che dà il nome alla manifestazione. E come tocco finale, lungo il percorso non mancheranno le pecore della Tintoria Mancini, simbolo perfetto del legame tra la corsa e la tradizione laniera biellese.