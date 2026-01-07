Carnevale Benefico di Cavaglià, inaugurata la 53ª edizione FOTO

Si è aperta ieri, martedì 6 gennaio, la 53ª edizione del Carnevale Benefico di Cavaglià, rinnovando una tradizione profondamente radicata nella vita del paese.

La giornata inaugurale ha preso avvio alle ore 9.30 con uno dei momenti più simbolici del Carnevale: l’Investitura ufficiale del Generale e del Colonnello, accompagnata dalla presentazione delle nuove Maschere Gianduja e Giacometta. A seguire, presso la sede municipale, si è svolta la consegna delle chiavi del paese da parte del Sindaco, decretando ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti.

Il clima di festa si è poi spostato per le vie del paese con la sfilata accompagnata dalla Filarmonica di Cavaglià, che con la propria musica ha animato la mattinata. Nel corso della giornata non sono mancati i momenti di attenzione e raccoglimento: alle 10 si è tenuta la visita agli ospiti dell’Infermeria C. Vercellone, mentre alle 11 è stata celebrata la Santa Messa in suffragio degli Amici del Carnevale.

La prima giornata del Carnevale Benefico si è conclusa con il pranzo presso in compagnia, chiudendo l’inaugurazione in un clima di convivialità.

Il Carnevale Benefico di Cavaglià proseguirà dal 5 all’8 marzo, con un programma che prevede serate, pranzi, cene e la tradizionale fagiolata, oltre a proposte gastronomiche.

Per informazioni: Sonia 349.2356822 – Daniele 340.7852110.