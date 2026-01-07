Golf, a Cavaglià il Trofeo d'Inverno: domenica il “Derby Juve vs Toro by Golf Sì”

Riparte domenica al Golf Club Cavaglià il tradizionale Trofeo d’Inverno, appuntamento ormai classico della stagione. Il circuito si articolerà su sei gare, con classifica finale determinata dalla somma dei migliori quattro risultati Stableford. In ogni tappa è prevista la premiazione, seguita da un momento conviviale.

La prima prova si giocherà domenica prossima, 11 gennaio, in occasione del “Derby Juve vs Toro by Golf Sì”, gara Stableford singola su 18 buche, valida anche per lo Score d’Oro e per la qualificazione al campionato sociale. La competizione è aperta a tutti e prevede una sfida sul green tra tifosi granata e bianconeri, con il risultato determinato dalla somma dei migliori score netti delle due squadre.

Il campo da golf è aperto tutti i giorni dalle ore 9.