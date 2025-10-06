Domenica di carta in Archivio di Stato, a Biella apertura straordinaria

Anche quest’anno la seconda domenica del mese di ottobre è dedicata alla Domenica di carta, l’appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi statali aprono in via straordinaria per una giornata speciale e gratuita di visite guidate, eventi e incontri.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio di carta custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. Come ogni anno l’Archivio di Stato di Biella apre in questa occasione le sue porte al pubblico nel pomeriggio del 12 ottobre, dalle 15.30 alle 19, riproponendo la mostra PROSSIMA FERMATA: BIELLA. Progettare e costruire nuove vie di comunicazione (1856-1958).

L’esposizione documentaria, che ha avuto ampio gradimento all’inaugurazione dello scorso 28 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, racconta attraverso documenti originali i retroscena legati allo sviluppo della rete ferroviaria e tramviaria che ha interessato Biella ed il suo circondario tra Ottocento e Novecento. La mostra, allestita nella sede dell’Archivio di Stato in via Arnulfo 15/a a cura del personale dell’ente, sarà visitabile autonomamente dal pubblico grazie ai pannelli illustrativi.

I documenti e le fotografie originali permetteranno ai visitatori di “viaggiare” attraverso le vie ferrate biellesi effettivamente operanti sul territorio, ma anche lungo linee progettate e mai realizzate, sia a livello locale che internazionale. Non mancheranno approfondimenti, curiosità e “incidenti di percorso”, a dimostrare il non sempre facile adattamento da parte della popolazione ai nuovi mezzi di locomozione e alle tecnologie che li accompagnavano.

Ma non è tutto. “La Domenica di carta diventa un’occasione per far conoscere ai non addetti ai lavori qualcosa in più sul ruolo degli Archivi di Stato nel contesto cittadino ed sul lavoro che svolgiamo quotidianamente – spiega la direttrice Silvia Sette –, perciò anche quest’anno dedicheremo la giornata a presentare il nostro Istituto ed il patrimonio che custodisce, rispondendo alle curiosità dei visitatori e sperando di sviluppare anno dopo anno la consapevolezza che il patrimonio archivistico è, proprio perché patrimonio culturale dello Stato, patrimonio di tutti noi”.

Oltre all’accesso alla mostra sarà quindi possibile fruire di una visita guidata speciale alle 15.30 e alle 17.30 ad alcuni depositi e a parte del prezioso materiale conservato (i posti sono limitati; è obbligatoria la prenotazione via telefono allo 015-21805 o via mail all’indirizzo as-bi@cultura.gov.it).

Per informazioni: Archivio di Stato di Biella – Via Arnulfo, 15/A - 13900 Biella (BI) tel. 015 21805 - as-bi@cultura.gov.it o www.asbi.it