Camminate e musica, a Strona è tempo di Note in Natura (foto di repertorio)

A Strona è in programma per domenica 12 ottobre un nuovo appuntamento per l'autunno dal titolo “Note in Natura”.

Come riportato dagli organizzatori, alle 9.30 è previsto il ritrovo in piazza del comune con la registrazione dei partecipanti. Alle 10 avrà inizio la camminata suddivisa in diverse tappe musicali, con concerti (nelle frazioni di Molinetto, Cesa e Chiesa) e aperitivo finale.

La giornata si concluderà con un pranzo di panissa in compagnia alle 13.15, confermato anche in caso di maltempo. Per informazioni: 347.5501411, 366.2829927 o 015.742253.