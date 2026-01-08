Valdilana, concorso di pittura: c'è tempo fino a febbraio per la consegna delle opere

C'è tempo fino a fine febbraio per la consegna delle opere del concorso di pittura, indetto dalla Pro Loco di Mosso e legato alla rassegna del Presepe Gigante di Marchetto. Numerosi artisti avevano partecipato alla precedente edizione conclusasi con una mostra allestita nel salone della Casa di Riposo di Mosso.

Il tema per questa edizione è stato ampliato: non più solamente il Presepe come soggetto ma anche ciò che esso rappresenta, e il messaggio di pace e speranza. Gli interessati possono partecipare con opere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica e con rappresentazioni sia figurative sia astratte e simboliche.

Per informazioni dettagliate e per richiedere il regolamento si può contattare il numero 334.6142971 della Pro Loco di Mosso.