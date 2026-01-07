Winter Brich Trail: a Città Studi la presentazione dell'edizione 2026

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21.00, all’Auditorium Città Studi di corso G. Pella a Biella, è in programma la presentazione dell’edizione 2026 del “Winter Brich Trail – non solo Trail”. L’ingresso è libero.

Nel corso della serata, a seguire, spazio all’incontro dal titolo “Trame antiche, visioni nuove: il territorio prende forma” e alla presentazione dell’impresa biellese “Oltre i 2000”, che ha visto protagonisti Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, impegnati in una sfida di 52 vette percorse in 72 ore.