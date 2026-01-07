 / EVENTI

EVENTI | 07 gennaio 2026, 17:59

A Verrone, Epifania all'insegna del divertimento con la tombolata! FOTO

A metà pomeriggio il Gruppo famiglie ha anche distribuito una buona merenda accompagnata da the caldo e vin brulè

Come è  ormai tradizione, anche quest'anno il Gruppo famiglie dell'oratorio Don Bosco di Verrone, nel giorno dell'Epifania, ha organizzato la  tombolata, dedicata a grandi e piccini. Ieri nel primo pomeriggio l'oratorio si è riempito di bimbi festanti, genitori, nonni e ragazzi, pronti a giocare alla vecchia,  intramontabile, ma anche ricca tombola. Infatti erano disponibili moltissimi premi che  il Gruppo famiglie è riuscito a trovare grazie alla disponibilità di parecchi sponsor del territorio. Così tutti i partecipanti hanno avuto modo di  tornare a casa con un premio.

A metà pomeriggio il Gruppo famiglie ha anche distribuito una buona merenda accompagnata da the caldo e vin brulè. Al termine del gioco a tutti i bambini presenti è  stata consegnata l'immancabile " calza della Befana". Il  Gruppo famiglie si sta impegnando ad organizzare iniziative come questa, anche per raccogliere fondi per migliorare strutturalmente l'oratorio, che è un riferimento fondamentale per le feste del paese, per le attività con i bambini e per il centro estivo.

Si ringraziano gli sponsor e tutti coloro che si sono impegnati alla buona riuscita dell'iniziativa.

c.s., s.zo.

