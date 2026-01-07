A Verrone, Epifania all'insegna del divertimento con la tombolata! FOTO

Come è ormai tradizione, anche quest'anno il Gruppo famiglie dell'oratorio Don Bosco di Verrone, nel giorno dell'Epifania, ha organizzato la tombolata, dedicata a grandi e piccini. Ieri nel primo pomeriggio l'oratorio si è riempito di bimbi festanti, genitori, nonni e ragazzi, pronti a giocare alla vecchia, intramontabile, ma anche ricca tombola. Infatti erano disponibili moltissimi premi che il Gruppo famiglie è riuscito a trovare grazie alla disponibilità di parecchi sponsor del territorio. Così tutti i partecipanti hanno avuto modo di tornare a casa con un premio.

A metà pomeriggio il Gruppo famiglie ha anche distribuito una buona merenda accompagnata da the caldo e vin brulè. Al termine del gioco a tutti i bambini presenti è stata consegnata l'immancabile " calza della Befana". Il Gruppo famiglie si sta impegnando ad organizzare iniziative come questa, anche per raccogliere fondi per migliorare strutturalmente l'oratorio, che è un riferimento fondamentale per le feste del paese, per le attività con i bambini e per il centro estivo.



Si ringraziano gli sponsor e tutti coloro che si sono impegnati alla buona riuscita dell'iniziativa.