Golf Club Cavaglià: doppio appuntamento nel weekend di ottobre

Fine settimana di gare al Golf Club Cavaglià, che propone due appuntamenti del calendario autunnale.

Sabato è in programma una tappa del circuito The Challenge by Blu Vacanze, su 18 buche Stableford, con dieci posti in palio per le semifinali nazionali.

Domenica si giocherà invece la prima Louisiana Dental Medica, competizione inedita per il club, con formula Louisiana a quattro medal, promossa dal centro dentistico biellese Dental Medica.

Intanto, nella sede del club sono esposti i tabelloni dei campionati sociali match play, singoli e di doppio, e i soci stanno concordando la disputa dei prossimi incontri.