Giardini segreti, filature storiche e palazzi da scoprire: tornano le Giornate FAI d’Autunno FOTO

Un weekend per scoprire luoghi inediti, solitamente chiusi o poco conosciuti, che raccontano la storia industriale, artistica e paesaggistica del Biellese. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, in occasione della 14esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, i visitatori avranno l’opportunità di entrare in archivi tessili, antiche filature, palazzi istituzionali e parchi privati, guidati dai volontari FAI e dai proprietari che mettono a disposizione il loro patrimonio.

I LUOGHI APERTI A BIELLA

Archivio Tessile Lanificio Piacenza

Un luogo di memoria industriale dove rivive la lunga storia del lanificio, tra campionari preziosi e documenti che testimoniano oltre due secoli di attività tessile. La visita si svolge a piccoli gruppi (massimo 15 persone ogni 90 minuti con prenotazione sul sito FAI). L’outlet aziendale sarà aperto per l’intero weekend, con uno sconto dedicato del 10% per gli iscritti FAI. Orari: 10-13 / 14-17.

Palazzo della Provincia

Un’occasione per entrare nelle principali sale del palazzo, cuore della vita istituzionale biellese, e per scoprire la mostra fotografica allestita negli spazi finali del percorso. All’ingresso, un video introduttivo offrirà al pubblico la possibilità di approfondire la storia del luogo durante l’attesa. La visita durerà circa 40 minuti, con partenze ogni ora.

Orari: 10-13 / 14-17.

Lanificio Maurizio Sella (Chiavazza)

Un complesso che affonda le sue radici nel XVI secolo, simbolo della tradizione tessile biellese e dell’archeologia industriale del territorio. I visitatori potranno scoprire le tracce del passato, ma anche il presente e il futuro di un luogo che da sempre punta sull’innovazione. Sarà eccezionalmente visitabile l’impianto idroelettrico, oggi ripristinato con un’importante opera di recupero dell’originale canalizzazione. Tour della durata di 40 minuti. Orari: 10-13 / 14-17.





Filati Buratti (Chiavazza)

Un viaggio nel cuore della produzione tessile contemporanea, con visite guidate alla scoperta della sua storia e delle sue collezioni. Domenica i reparti produttivi apriranno le porte in via straordinaria, ma solo per gli iscritti FAI e su prenotazione dal sito del FAI. Orari: 10-13 / 14-17.





Parco di Villa Mosca (Chiavazza)

Un giardino privato in via Milano 28, che si apre per la prima volta al pubblico, offrendo la possibilità di scoprire un angolo verde nascosto in città, tra alberi secolari e scorci suggestivi. Orari: sabato 10-13, domenica 14-17.

IN VALDILANA

Casa Zegna

Aperta sabato e domenica dalle 10 alle 17, proporrà visite libere alla mostra permanente “From Sheep to Shop” e alla mostra fotografica “Racconti di boschi, di fabbriche e di persone” di Francesco Jodice. Sabato ore 15: in Sala Quadri “Noi Kodama. Gli spiriti degli alberi” – conversazione e workshop con l’illustratrice Bimba Landmann, vincitrice del premio Venice Garden Foundation, e Anna Zegna. Un libro illustrato che invita a coltivare la gioia e l’armonia con la natura. Seguirà un laboratorio di disegno aperto a tutte le età. Domenica ore 15: in Sala Quadri incontro con Alessandro Mesini e Corrado Panelli su cambiamento climatico, boschi e cicli naturali.

Santuario della Brughiera

Un complesso monumentale immerso nel verde, tra i più amati del Biellese, protagonista della passeggiata guidata di domenica mattina alle ore 10 con Alessandro Mesini, botanico esperto, e Corrado Panelli, dottore forestale (durata 1h30, dislivello 100 m, non adatto a passeggini). Prenotazione consigliata via email a valdilanavalsessera@gruppofai.fondoambiente.it

CONTRIBUTO D’INGRESSO Il contributo richiesto è di 3 euro a persona (iscritti e non iscritti), valido per l’accesso a tutti i siti. Ai visitatori sarà consegnato un bollino adesivo a conferma dell’avvenuto pagamento.

UN INVITO ALLA SCOPERTA Le Giornate FAI d’Autunno sono un’occasione unica per avvicinarsi al patrimonio culturale e paesaggistico del Biellese, grazie all’impegno dei volontari FAI e alla collaborazione di enti, associazioni e famiglie che aprono le porte dei loro luoghi più preziosi. Per maggiori informazioni scrivere a biella@delegazionefai.fondoambiente.it