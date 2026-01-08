Fondazioni Asilo Frassati e San Giovanni d’Andorno, ultimi giorni per presentare la candidatura

Sono gli ultimi giorni per presentare la propria candidatura per entrare nel Consiglio di Amministrazione di due importanti realtà del territorio, nella Fondazione Asilo Infantile "Emma Frassati" e nella Fondazione Opera Pia Laicale "San Giovanni d’Andorno".
Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12 del 12 gennaio 2026 esclusivamente in forma digitale tramite la compilazione dell'apposito format online.
Accesso: l'istanza richiede la preventiva autenticazione dell'utente (tramite SPID/CIE).
Per l'asilo Frassati clicca qui
Per la Fondazione Opera Pia Laicale "San Giovanni d’Andorno" clicca qui