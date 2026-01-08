“La Magia della Luce, pellicola che passione!”: a Biella il festival del cinema, mostre ed eventi

Prende il via dal 14 gennaio 2026 a Biella il Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”, un ricco calendario di mostre, serate culturali, proiezioni in pellicola e laboratori creativi dedicati alla storia e al fascino del cinema del Novecento. Cuore della manifestazione Palazzo Gromo Losa, affiancato dallo Spazio Cultura e dalla Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’apertura ufficiale è in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 21, con la serata “Carosello. Storie e personaggi”, dedicata allo storico programma RAI che ha segnato costume e pubblicità italiana. Ospiti il giornalista e saggista Marco Melegaro, l’autore RAI Bruno Gambarotta e il regista Ezio Perardi. In programma la proiezione di spot originali in pellicola, a cura della Fondazione CSC – Archivio Storico del Cinema di Impresa di Ivrea.

Secondo appuntamento in agenda sabato 17 gennaio alle ore 10, con l’avvio della rassegna “Bianco e Nero: il cinema d’autore in 16 mm”: in proiezione Avvenne domani (It Happened Tomorrow), film del 1944 diretto da René Clair.

In parallelo, fino al 26 febbraio 2026, sarà visitabile la mostra sulla storia del cinema del ’900, con un set cinematografico ricostruito, cineprese e proiettori d’epoca provenienti da collezioni museali e private. Il festival proseguirà con incontri, proiezioni in pellicola 16 mm e laboratori creativi per bambini.

Tutti gli eventi sono gratuiti.